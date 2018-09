sono stati interessati da un incendio, a seguito del quale (nel maggio 2013) l’ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Catania, dichiarava l’inagibilità dell’immobile a salvaguardia della incolumità pubblica. Nel gennaio 2014 il proprietario dell’immobile si adopera per la messa in sicurezza delle parti ammalorate e danneggiate dall’incendio, così come richiesto dall’ordinanza del 2013.Tra il 2015 e il 2016, in seguito ad altri crolli avvenuti in quartiere, è stata emessa un'ulteriore ordinanza di inagibilità per tutti i proprietari della zona compreso il proprietario di Palazzo De Gaetani “fino all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di ripristino delle condizioni di agibilità”. Il proprietario prontamente consulta i tecnici che non rilevano un rischio crollo del Palazzo (come erroneamente è riportato dal titolo e corpo dell’articolo) e si occupa di realizzare i lavori di messa in sicurezza così come richiesti dal Comune, con interventi di recupero delle aree maggiormente ammalorate, di puntellamento delle parti a rischio caduta su strada pubblica e il rifacimento completo della copertura dell’intero stabile.nel settembre 2015 sono state fatte ulteriori verifiche sulla staticità dell’immobile da parte di periti che hanno rilevato il buono stato dell’immobile a livello strutturale, cosi come si sono avviate opere di pulizia totale del cortile interno e di parte dei vani al primo piano. Successivamente si è realizzata una completa ristrutturazione delle botteghe su via Pistone che attualmente ospitano le attività di Trame di Quartiere aperte al pubblico.sia dai tecnici Comunali sia dai dagli architetti e ingegneri che si sono occupati dei lavori di riqualificazione dell’immobile non risulta alcuna dichiarazione di pericolo di crollo cosi come riportato dall’articolo sia dal giornalista che da tecnici della protezione civile e dei vigili del Fuoco.