di lavoratori storici della struttura il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 settembre. Sono sei in totale e, tra qualche giorno dovranno lasciare un lavoro che portano avanti all'interno della struttura da anni e che ora svolgerà altro personale.regionale alla Famiglia, Maria Ippolito, Santo Primavera che ha predisposto un avviso redatto con delibera n°30, lo scorso 25/06/2018 che da un lato, non garantirebbe la prelazione ai lavoratori attualmente in servizio presso l'istituto di piazza Bovio, e dall'altro lato non sarebbe stato pubblicato in gazzetta ufficiale. Lo scrivono nero su bianco nell'esposto, evidenziando tra l'altro un aspetto: il fatto che, per la procedura aperta, siano pervenute solo le richieste, esattamente corrispondenti alle figure ricercate - Aiuto Cuoca; O.S.A.; O.S.A.; Manutentore; O.S.A.; Infermiera.hanno segnalato e che chiedono venga sanata. In caso contrario proseguiranno nella protesta, che continuerà ad oltranza, annunciano, se non arrivassero risposte. Che, adesso, chiede anche la politica. Sul posto, stamani, c'erano infatti i due consiglieri di opposizione a Palazzo degli Elefanti, Daniele Bottino e Lanfranco Zappalà, entrambi esponenti del gruppo Con Bianco per Catania. I due, che solidarizzano con gli autori della protesta, chiedono l'intervento del sindaco Pogliese e di quello dell'assessore ai Servizi sociali del Comune, Giuseppe Lombardo.un ente pubblico, andava pubblicato in gazzetta ufficiale - tuona Bottino, che segnala numerose presunte irregolarità nella gestione dell'Ipab. Ci chiediamo - prosegue - come mai l'istituto, che ha come soci il Comune e la regione, sia stato commissariato nel gennaio 2018, nonostante il cda, che operava a titolo gratuito dal 2016, stava lavorando in modo sereno".mai il commissario sia a sua colta stato sostituito da Santo Primavera, proveniente dall'Ipab Cristo Re di Acireale, lo stesso istituto dal quale sono arrivate le domande corrisponedenti alle figure ricercate. "Per questo - conclude Bottino - chiediamo al sindaco di intervenire con l'assessora Ippolito, tutelando lavoratori". Il consigliere invoca anche l'intervento del Prefetto.. "Dovendo assicurare i servizi - afferma Primavera - ho agito nell'unico modo possibile e consentito dalla legge che obbliga all'interpello di personale in mobilità, per i dipendenti di altri enti e per le qualifiche e le categorie previste dalla pianta organica del Ventimiglia. Tale procedura - prosegue - prevede la pubblicità, che è stata assicurata per trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale dell'ente e sull'albo pretorio della gazzetta amministrativa (LEGGI QUI) ".. "Le affermazioni sono palesemente infondate - dice ancora - da far sospettare che siano state finalizzate al condizionamento della chiusura della procedura, sulla quale rivendico assoluta correttezza, in termini di procedimento e risparmio per l'ente. A tutela della correttezza dell'azione amministrativa, e ribadendo che non ci siamo lasciati condizionare da qesta atmosfera creata ad arte - continua - ho dato mandato a un avvocato di intraprendere le azioni penali nell'interesse delle mie funzioni commissariali e dell'ente che rappresento. Le illazioni - sottolinea infine - servono magari per fare passare inosservate le violazioni di legge nell'affidare la somministrazione di lavoro ad una agenzia di lavoro interinale dal 2014 al 2017, e le cui procedure sono assai discutibili. L'ente non ha rapporto con lavoratori interinali che proprio per il regime giuridico dipendono dall'agenzia Alma. In passato si è scambiata l'ipab per un ufficio di collocamento".