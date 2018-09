che era l'unica certezza di una ragazzina lontana dal suo Paese. Poi l'ncontro con una persona che le ha fatto comprendere che chi doveva vergognarsi non era lei ma quel 70enne che aveva approfittato della sua condizione di difficoltà e aveva sporcato la sua innocenza. E quindi ha deciso di raccontare la sua storia a Le Iene che hanno preparato la trappola a Mario Puglisi. Ogni abuso e violenza la vittima l'ha dovuta ripercorrere nel corso del dibattimento a cui l'imputato (ai domiciliari) non si è quasi mai presentato. Poi è arrivata la sentenza: colpevole. Questo il verdetto di primo grado.

Lo scorso anno la giovane straniera ha deciso di metterci la faccia e affrontare75 anni, che ha abusato di lei, ancora minorenne, per anni e anni. L'uomo era il suo padrone di casa. La casa dove ha vissuto con la sua mamma e i suoi fratellini appena arrivata a Catania.Dopo l'indagine, coordinata dal pool di magistrati guidato dal procuratore aggiunto Marisa Scavo, è arrivato l'arresto del 70enne e poi il processo, che si è concluso con una condanna a 13 anni per violenza sessuale. Una sentenza pesantissima. La richiesta di pena avanzata dalla Procura era stata di 9 anni di reclusione.Mario Puglisi, difeso dall'avvocato Patrizia Ragazzi, è stato condannato dalla seconda sezione penale del Tribunale di Catania, presidente Roberto Camilleri, a latere i giudici Carla Valenti e Ottavio Grasso, anche al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali provocati alla giovane donna che si è costituita parte civile assistita dagli avvocati Francesco Bitritto e Grazia Schilirò. Il Tribunale ha stabilito una provvisionale di 10 mila euro per la parte offesa.Paura di perdere la casa, quel tetto