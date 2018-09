Dalle prime ore della mattinata odierna è in corso, da parte degli uomini della D.I.A. di Catania, diretta dal 1° Dirigente della Polizia di Stato dr. Renato PANVINO, in sinergia con la Procura della Repubblica di Catania diretta dal dott. Carmelo Zuccaro, la confisca di beni in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione - nei confronti di un elemento di vertice dell’organizzazione mafiosa Santapaola-Ercolano.Il patrimonio confiscato, del valore complessivamente stimato di oltre 2.000.000 euro, consiste in due società operanti nel settore dell’edilizia, due appartamenti, tre garage, un locale deposito ed un conto corrente.