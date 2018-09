A seguito dei controlli, sono stati rinvenuti, grazie al fiuto del cane poliziotto Vite, numerosi involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana ed hashish, per un peso complessivo di circa 100 grammi, i quali erano ben occultati tra i rifiuti.Inoltre, nel corso dell’attività sono state identificate 29 persone, sono stati elevati 8 verbali per violazione al Codice della strada per un totale di 2.400 euro, si è provveduto alla chiusura di una officina meccanica priva di qualsiasi autorizzazione e sono stati censiti diversi immobili della zona in evidente stato di abbandono.proveniente dal Kosovo, non in regola con le norme in materia di soggiorno, il quale, pertanto, è stato denunciato per inosservanza dell’ordine di espulsione dal Territorio Nazionale.