dell'azienda del gas per migliorate condizioni economiche della stessa. Che era stata messa in liquidazione a un prezzo troppo basso, stabilito in base ad alcuni bilanci che però sono andati migliorando negli anni. Da qui la necessità di rivalutarne il valore alla luce delle migliori performance.Stelle ("la maggioranza ha preso la strada giusta" - ha detto Lidia Adorno) mentre sono usciti dall'aula i consiglieri di Con Bianco per Catania, Daniele Bottino e Lanfranco Zappalà - l'ex primo cittadino aveva già abbandonato l'aula al momento del voto - e i consiglieri di Diventerà Bellissima, Alessandro Messina e Nino Penna, in polemica non tanto per i contenuti della delibera quanto piuttosto per le scelte che il primo cittadino sta facendo nelle aziende partecipate, al momento assegnate a un ex Sammartiniano - la Multiservizi - e a un uomo dato molto vicino all'ex governatore Lombardo. Proprio su quest'ultima scelta si sarebbe consumato lo strappo di Db, ancora scottata per la scelta di Giuseppe Castiglione alla presidenza del consiglio., per tutela la forza lavoro e l'emendamento presentato da Andrea Barresi (anche lui ha votato favorevole), che ha presentato un documento che invita l'amministrazione a dare mandato di valutare il reale valore economico dell'azienda e delle altre partecipate, entro il mese di novembre. Votata all'unanimità anche l'immediata esecutività.