CATANIA - Il Prof. avv. Giovanni Grasso, difensore dell’ing. Eva Finocchiaro, a seguito della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare dott.ssa Giuseppina Montuori con la quale la propria assistita è stata ritenuta colpevole del reato di turbata libertà degli incanti, esprime il proprio profondo stupore per l’esito del giudizio abbreviato. In effetti, sorprende la decisione del G.u.p. dal momento che il P.M. dott. Fabio Regolo, che sin dalla fase delle indagini preliminari ha istruito il procedimento, aveva richiesto l’assoluzione dell’ing. Finocchiaro, sottolineando l’assenza della prova della colpevolezza della Finocchiaro. Inoltre, nel corso del giudizio, la difesa dell’ing. Finocchiaro aveva prodotto la sentenza emessa dalla sesta sezione della Corte regolatrice (sent n. 38509 del 2018), relativa al ricorso proposto dall’ing. Ferdinando Maria Garilli, che aveva escluso la sussistenza, anche in astratto, del reato contestato nella vicenda in questione.In particolare, la Suprema Corte, dopo aver rilevato che < >, ha affermato che << La presenza di più missive inviate a distinti professionisti nelle quali si richiede esclusivamente un preventivo di parcella al fine del conferimento di un immediato incarico professionale ed in assenza di qualsivoglia riferimento ai criteri che sarebbero stati seguiti ai fini della conclusione del contratto, non è idoneo a realizzare la gara(...)dell’art. 353 c.p.>>. Ne risulta l’assoluta inapplicabilità dell’art. 353 c.p.Pertanto, appare chiaro, alla luce della citata sentenza della Corte regolatrice, che si collega ad un consolidato orientamento dei Giudici di legittimità, che l’ing. Finocchiaro dovesse essere assolta per la chiara insussistenza del reato ascrittole.La difesa dell’ing. Finocchiaro, pur attendendo le motivazione del G.u.p., preannuncia appello nella certezza che i giudici dell’impugnazione porranno rimedio al grave errore giudiziario che si è verificato.