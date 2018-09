Proprio queste settimana il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha ricevuto in Comune il sottosegretario agli Interni con delega per gli Enti Locali, Stefano Candiani, al quale ha chiesto che alla città di Catania venisse assegnata una anticipazione di quanto previsto nel decreto “mille proroghe” per il salvataggio degli enti locali."A Catania - ha spiegato il sindaco al senatore Candiani - si rischia l’emergenza sociale”.E tra le tante emergenze che interessano Catania in questi giorni drammatici vi è pure quella del così detto “Conservatorio”, l’Istituto Superiore di Studi Musicali Musicale Vincenzo Bellini, che da anni sforna centinaia di ottimi musicisti molto apprezzati e pluripremiati nel mondo.tra cui il Comune di Catania e la Città Metropolitana di Catania (l’ex Provincia). Dal dicembre 2010, infatti, una volta esperite tutte le formalità previste nel processo di riforma avviato dalla Legge 21 Dicembre 1999, n. 508, l’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania ha portato a compimento il proprio processo di omologazione rispetto alle altre istituzioni europee di livello universitario, ed è confluito nella “European Higher Education Area”.Quell’accordo intergovernativo finalizzato alla istituzione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA - European Higher Education Area) che venne, formalmente, sottoscritto nella Conferenza interministeriale tenuta a Budapest e Vienna nel Marzo 2010.nel corso della Conferenza dei Ministri dell'Istruzione superiore che si era tenuta a Bologna nel Giugno 1999, sulla base di un'idea elaborata nel 1998 dai Ministri di Italia, Francia, Germania e Regno Unito; ad oggi quell’accordo travalica i confini della Unione Europea, ed i Paesi membri della European Higher Education Area hanno raggiunto il ragguardevole numero di ben 47.Lo spirito da cui prese le mosse quell'accordo è quello di generare qualità formativa, sviluppo economico e coesione sociale, considerando docenti, personale tecnico amministrativo e studenti come membri di un'unica comunità accademica europea ed incoraggiandoli a muoversi liberamente e ad intraprendere collaborazioni internazionali, sia con istituzioni interne al sistema europeo che con altre istituzioni appartenenti ai sistemi di istruzione superiore di altre parti del mondo.si è sempre mosso in linea con i principi che hanno animato quell'accordo europeo ed ha elaborato un piano di modernizzazione ed internazionalizzazione sulla scorta delle linee operative indicate dalla Commissione Europea nell'ambito del piano strategico Europe 2020.Inoltre, il “Bellini” segue con attenzione e partecipa con indomita vivacità al dibattito sull'assicurazione della qualità dell’insegnamento che si svolge all'interno dell'AEC - Association Européenne des Conservatoires, del quale organismo fa parte sin dal 2004 in qualità di membro effettivo.E non vanno dimenticate le centinaia di richieste di ammissione, oltre 500 richieste solo quest’anno, ai corsi accademici che annualmente vengono inoltrate al Conservatorio catanese non solo dalla Sicilia ma anche dall’estero. Numerosi sono, infatti, gli studenti che da tutte le parti del mondo vengono a Catania per studiare musica e per affinare le proprie capacità espressive e interpretative.Oggi, però, tutti gli sforzi messi in campo dai docenti, dal personale tecnico amministrativo, dagli studenti e dalle famiglie degli studenti rischia di essere perduto per sempre.Da due mesi il personale docente non riceve gli stipendi e, notizia di questi giorni, la ditta che assicurava i servizi tecnici (ad esempio i così detti “bidelli”) non ha avuto rinnovato il contratto con la conseguenza che diverse decine di lavoratrici e lavorati si sono ritrovati senza lavoro da un giorno all’altro.Questi fatti hanno, ovviamente, ingenerato gravi stati di malumore in chi ha perso il lavoro tanto che qualche giorno addietro è dovuta intervenire la Digos per indagare su alcuni gravi fatti verificatisi proprio all’interno della struttura che ospita il nostro “Conservatorio”.