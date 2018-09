L'uomo se la sarebbe cavata con qualche contusione, ma la vicenda riaccende i riflettori sulle condizioni di sicurezza del personale viaggiante sugli autobus e del grado di violenza raggiunto in città. La Uil trasporti esprime condanna al gesto e solidarietà all'autista.i di violenza ai danni di lavoratori dei trasporti”. Lo affermano i segretari generali di UilTrasporti Sicilia, Uil e Uil Trasporti Catania Agostino Falanga, Enza Meli e Salvo Bonaventura, insieme al responsabile aziendale Uil Trasporti Franco Di Guardo, che aggiungono: “All’autista Amt aggredito giovedì nelle strade di Catania offriamo sin d’ora assistenza sindacale e legale. Vogliamo andare oltre la solita, improduttiva, retorica del giorno dopo. Ribadiamo la richiesta di misure concrete per la prevenzione, perché la sola repressione non serve. All’azienda e alle istituzioni, quindi, chiediamo interventi immediati e fattivi. Ormai da troppo tempo denunciamo un’emergenza-sicurezza all’Amt. Adesso, servono risposte!”.