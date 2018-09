Nel quadro dei controlli straordinari disposti dal Ministero dell’Interno effettuati a campione sui passeggeri provenienti da paesi Schengen e scali nazionali, oggi veniva controllato un passeggero, proveniente da Istanbul, il quale esibiva un passaporto ordinario bulgaro. Il documento portato in visione agli operatori di frontiera risultava da ricercare e, pertanto, venivano effettuati ulteriori approfondimenti investigativi che permettevano di stabilire che il documento era stato alterato proprio nella pagina relativa ai dati anagrafici.Lo straniero vistosi scoperto ammetteva di essere un cittadino austriaco e declinava le sue vere generalità; Luschin Hannes Alexander, classe ’84. Pertanto, lo straniero veniva tratto in arresto perché colto nell’atto di commettere il delitto di cui all’art. 497bis del C.P. (uso di atto falso). L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, veniva tradotto presso il le camere di sicurezza della Questura di Catania in attesa dello svolgimento del rito per “direttissima”.