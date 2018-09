di Catania per verificare le condizioni di alcuni palazzi pericolanti. Tra questi lo storico e famoso Palazzo De Gaetani, occupato nei piani alti da alcuni soggetti svantaggiati. Che oggi sono stati identificati dalle forze dell’ordine e invitati a lasciare l’immobile, e anche alla luce della non stabilità del palazzetto. I dieci occupanti sono stati alloggiati in altri immobili. “Abitiamo qui da 10 anni – dice Vasco personaggio storico del quartiere e volontario alla Caritas – il progetto pensavamo prevedesse un co-housing per i soggetti svantaggiati e noi li abbiamo accolti, io li ho accolti. Abbiamo rifatto i tetti insieme a De Gaetani - prosegue - e diamo una casa a chi non ce l’ha. Mi rifiuto di dire che siamo occupanti abusivi”.prevedesse un aiuto per soggetti svantaggiati, ma oggi ci accorgiamo che palazzo De Gaetani rischia di crollare, tutta questa zona è considerata a rischio”. In effetti, come confermato dagli uomini della Protezione Civile, tutta la zona è stata dichiarata pericolante, compreso Palazzo De Gaetani.“Trame di Quartiere con lo sgombero non c’entra - dice. Noi abbiamo la sede nel basso del palazzetto che è stato ristrutturato totalmente. Il nostro accesso si trova in via Pistone, ma l’ingresso ai piani alti del palazzo è in via Delle Finanze – continua Ferlito – i piani superiori sono occupati da persone che invece di dormire per strada qui hanno trovato un tetto”.in questi giorni, ma già oggi pomeriggio è previsto un sit-in di protesta contro lo sgombero. La Protezione Civile e i Vigili Urbani confermano che la struttura è dichiarata inagibile con pericolo di crollo. “Chiaramente, prima di fare la nostra sede – continua Ferlito – abbiamo chiesto una perizia che escludeva il pericolo di crollo, abbiamo ristrutturato tutto il piano basso. I piani alti, anche loro periziati, purtroppo presentano condizioni igienico sanitarie precarie, ma non temiamo lo sgombero per l’inagibilità dello stabile”.da Giuseppe De Gaetani, nel 1971 il Palazzo fu abbandonato dalla famiglia dopo la morte di Giuseppe De Gaetani, storico oppositore dello sventramento del vecchio quartiere di San Berillo, e trasformato in un luogo dedicato alla prostituzione. Nel 2015, il proprietario dell’immobile, Giovanni De Gaetani, affida l’immobile all’associazione Trame di Quartiere. Il progetto viene scelto attraverso l’iniziativa del Movimento 5 stelle Sicilia denominata “boom polmoni urbani”, che eroga 120000 euro per il progetto. Il piano basso diventa la sede permanente di Trame di quartiere. I piani alti vengono invece occupati da alcuni soggetti svantaggiati.