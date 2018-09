Dopo le manette, adesso arrivano le condanne in primo grado.

Ieri pomeriggio

la Corte D'Assise di Catania ha condannato Asiruwa Aigbedo, detto Assy, a 18 anni di reclusione per il reato di tratta di persona e Sylvia Aghimen, detta Olivia, a tre anni e 8 mesi. L’associazione Penelope Coordinamento Solidarietà Sociale, costituitasi parte civile e rappresentata dall’avvocato Elisa Bruno, commenta con soddisfazione la condanna in primo grado. "L'associazione Penelope, costituitasi parte civile nel processo, esprime soddisfazione per la condanna in oggetto poiché le condotte che integrano il reato di tratta di esseri umani sono lesive della dignità umana, privazione concreta di libertà di ogni persone e dell'individuo. La forza delle vittime che scelgono di denunciare viene sostenuta dall’Associazione Penelope Coordinamento Solidarietà Sociale che le accompagna non soltanto nell'affiancamento dallo sfruttamento, ma anche nella realizzazione del concreto progetto di autodeterminazione che appartiene, come diritto universale, a tutte le persone: la costituzione di parte civile di Penelope in processi come questo vuole essere messaggio netto e chiaro a tutela della libertà".

iti voodoo e vessazioni. Benedetta accetta la proposta di una donna, detta Precious: raggiungere il fratello di lei in Italia dopo essere stata sottoposta a un rito voodoo, insieme ad altre 13 connazionali, con una tappa intermedia presso una casa di Benin City. Da qui parte l’odissea della giovane, che a bordo di un pullman raggiunge la Libia dove rimane per un mese. La ragazza si trova a Zwara e insieme ad altre connazionali viene consegnata a un gruppo di uomini libici che la vessano e abusano sessualmente di lei. La giovane è condotta su una spiaggia e collocata a bordo di un gommone strapieno e a rischio di naufragio diretto alla volta della Sicilia. Sbarcata sull’isola, Benedetta raggiunge il Cara di Mineo. Qui insieme a un’altra connazionale, Teresa, contatta Assy che organizza il suo trasferimento a Ferrara in casa propria. L’uomo, in combutta con la convivente Olivia, comunica alle giovani che per estinguere il debito di viaggio (25000 euro) dovranno prostituirsi. Al rifiuto delle ragazze i due rispondono con le percosse. Ma Benedetta trova la forza di liberarsi dal giogo della vita di strada imposta dai due e scappa alla volta di Catania. Qui, priva di denaro, torna in strada, ma poi decide di chiedere aiuto alle forze dell’ordine (incontrato in occasione di un controllo del territorio) e all’associazione Penelope. Benedetta decide di denunciar pur ammettendo di temere ancora Assy (cui aveva già consegnato 2.000,00 euro) a causa dei due riti voodoo ai quali era stata sottoposta in Nigeria e in Libia. Le indagini confermano tutto e svelano un sistema rodato di sfruttamento. L’uomo reclutava giovani donne in Nigeria e organizzavano il loro viaggio in Italia e “curava una rozza contabilità delle somme erogate dalle ragazze (in suo possesso al momento dell’arresto veniva rinvenuto un quaderno riportante accanto al nome della singola ragazza tutti gli importi ad essa riferibili)"; la complice, invece, si occupava di controllare personalmente che le giovani connazionali si prostituissero regolarmente secondo le indicazioni ricevute. Assy, inoltre, teneva rapporti con i familiari delle vittime per soggiogare psicologicamente le ragazze attraverso minacce di ogni sorta.

Riti voodoo, minacce, violenze e una promessa infranta: il viaggio in Italia è l’anticamera dell’inferno della prostituzione. Questa è la storia di Benedetta (nome di fantasia), minore nigeriana, ingannata e vessata da due connazionali finiti in manette due anni fa grazie alla sua denuncia che ha attivato un’articolata attività investigativa, coordinata dalla D.D.A. ed avviata dalla Squadra Mobile di Catania - Sezione Criminalità Straniera e Prostituzione.