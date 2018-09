Sul posto sono arrivati i medici del 118 con il supporto dell'elisoccorso. La donna è stata trasportato al Cannizzaro ed è vigile e cosciente. Nello specifico ha riportato un trauma toracico e addominale, fratture costali multiple e pneumotorace. Entrata in sala operatoria, trattata dal Trauma Center, sarà ricoverata in un reparto chirurgico. La donna, fanno sapere dall'ospedale, non è in imminente pericolo di vita.