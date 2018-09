A renderlo noto è il M5S, dopo la risposta all'ultima interpellanza presentata a marzo scorso dalla deputata regionale Gianina Ciancio. “Dal 2015 – dice la deputata – chiediamo di assicurare questo importante servizio di trasporto tutti i giorni dell'anno".e trasporti Marco Falcone ha illustrato importanti novità e assicurato che ci sono buone possibilità che già nel 2019 il servizio venga potenziato”. Secondo quanto riferito in aula, infatti, la Circumetnea ha in programma una serie di investimenti, finanziati tra l’altro anche dalla Regione siciliana, che prevedono l'implementazione di alcuni servizi di automatizzazione, come il sistema ATP ‘Automatic train protection’, i quali a loro volta permetteranno un'ottimizzazione del personale e l'impiego dello stesso la domenica e nei giorni festivi. "Siamo soddisfatti della risposta ottenuta - conclude - è una buona notizia, per cittadini, turisti e pendolari, che arriva in un periodo in cui c'è una crescita esponenziale dei passeggeri della metropolitana: si è passati da 600 mila viaggiatori nel 2014 a 3 milioni e mezzo nel 2017, fino ai 5 milioni del 2018".