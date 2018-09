Precisamente in uno dei palazzo di via Musumeci, al civico 50. Siamo a pochi passi da piazza San Domenico e dalla suggestiva chiesa di San Sebastiano. E pare - a dire di qualche residente - che quello sfregio sul muro sia lì da almeno 3 anni. Almeno è questo quello che hanno raccontato a Salvatore Strano, vicepresidente dell'Associazione Antiracket Libera Impresa. Ed inutili sarebbero state le segnalazioni più volte avanzate alla scorsa amministrazione comunale. Il murale, che chiaramente inneggia alla mafia, è rimasto lì. Strano, questa mattina, si è immediatamente attivato contattando l'assessorato comunale di Acireale.. "Non possiamo restare a guardare. Questo murale ferisce la città e va tolto perché quello che c'è scritto, e non importa se si tratta di una bravata o di un messaggio di qualche esponente della criminalità, è un'offesa per le persone per bene e che vivono nella legalità", spiega Strano a LiveSicilia."Sabato mattina alle 10 la scritta sarà coperta con del colore", spiega il vicepresidente dell'Associazione. Sarà un'occasione per parlare di legalità e dell'importanza di denunciare il malaffare. Alla manifestazione saranno presenti anche altri volontari e il presidente di Libera Impresa Rosario Cunsolo. Tutti con camici e pennelli per dire a "Cosa nostra e alle mafie che non c'è spazio per loro". Ad Acireale comanda solo la legalità.