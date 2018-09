Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti del Commissariato San Cristoforo e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale con la collaborazione della Polizia Locale hanno eseguito un controllo straordinario del territorio. Dai controlli effettuati su strada e presso alcune attività commerciali sono emerse violazioni amministrative le cui sanzioni ammontano a complessivi 19.000 euro. Un tossicodipendente, trovato in possesso di marijuana, è stato oggetto di segnalazione alla Prefettura.I verbali contestati per le violazioni al C.d.S. sono stati 39: tra essi 9 per uso del cellulare alla guida; 10 veicoli sono stati sequestrati per la mancata copertura assicurativa R.C.A.Dai controlli alle attività commerciali sono scaturite 3 contravvenzioni amministrative.Infine, sono stati effettuati numerosi controlli presso abitazioni di pregiudicati, per verificare l'ottemperanza agli obblighi imposti dall'A.G.