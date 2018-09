per le difficoltà a raggiungere la via Vittorio Emanuele, il museo diocesano e il Duomo per chi proviene da via Di Sangiuliano, per la perdita di posteggi per i motorini, per il traffico sostenuto che si è concentrato in una piccola via, dove insistono numerose attività di ristorazione.avviata ieri e richiesta dal questore di Catania per motivi di sicurezza - in quel tratto di strada si trova la Questura centrale - non piace ai catanesi che chiedono all'amministrazione comunale di ripensare al provvedimento. Amministrazione che, proprio per verificare l'impatto della modifica della viabilità, ha avviato il nuovo piano "Considerato che è ancora da valutare il potenziale impatto sul traffico della zona, da verificare con una sperimentazione settimanale". Il piano è dunque temporaneo e potrebbe subire modifiche.fare attraversare la via Etnea da un flusso di auto - quelle, per intenderci, provenienti dalla via Vittorio Emanuele a nord di piazza Duomo - e creare intasamenti a pochi metri dall'incrocio dei "Quattro Canti", non sia utile alla viabilità, altri parlano di auto incolonnate in pieno centro storico, in controtendenza con le scelte delle principali città europee che, al contrario, chiudono al traffico le zone centrali. E chi, inoltre, rappresenta le difficoltà per i ristoranti di via Collegiata, affiancati adesso da file di auto incolonnate, o ancora raggiungere il Comune per chi proviene dalla parte orientale della via Etnea, costretto ad arrivare in piazza Dante, passare di fronte la Facoltà di Lettere dei Benedettini, un paio di scuole e poi scendere nuovamente.