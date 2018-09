Personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto Concetto Vitale (classe 1978) e Anna Monaco (classe 1981), pregiudicata, responsabili, in concorso tra loro, di detenzione illegale di sostanza stupefacente del tipo marijuana con l’aggravante dell'ingente quantità. All’alba di ieri, dopo accurati accertamenti, scaturiti da una serie di informazioni, univoche e concordanti, circa la presenza di un ingente quantitativo di droga custodita all’interno di un appartamento nel rione di Nesima in via Duca d'Aosta, personale della Sezione Antidroga, eseguiva una perquisizione all’interno di un’abitazione, ad esito della quale, in una stanza adibita a vero e proprio deposito, sono stati rinvenuti e sequestrati n.8 borsoni con all’interno n. 98 involucri contenenti erba per un peso complessivo di kg.103,563, n.2 bilance di precisione e alcuni fogli manoscritti riportanti nomi e cifre inerenti l’attività illecita. Espletate le formalità di rito, Concetto Vitale e Monaco Anna sono stati associati presso la casa circondariale di Catania - piazza Lanza a disposizione dell’A.G. La droga, una volta finita sul mercato etneo avrebbe fruttato circa 1 milione di euro.