La sesta edizione del salone della Sposa e della Casa, organizzata da Èxpo, azienda leader nazionale nell’organizzazione di grandi eventi, in programma al centro fieristico “Le Ciminiere”, dal 28 al 30 settembre, infatti, sarà un vero e proprio “viaggio” attraverso la tradizione dei matrimoni di tutto il mondo: da Londra a New York, passando per gli Emirati Arabi, valorizzando soprattutto quello #madeinSicily.Per l’occasione, alla quale erano presenti il sindaco Metropolitano di Catania Salvo Pogliese, il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, il presidente dell’ordine degli architetti di Catania, Alessandro Amaro e l’anchorman Emanuele Bettino, oltre al fantastico parterre di top player del settore wedding, è stato svelato il programma eventi e tutte le intriganti novità.Ad accogliere all’ingresso tutti gli ospiti, il “Camper dell’amore”, a forma di cuore di Wedding and Living, che, per settimane, è andato in giro, senza sosta, per tutta la Sicilia a regalare sogni e a farsi raccontare le più romantiche e stravaganti storie d’amore.“Sono convinto che la nostra Regione e la nostra città abbiamo potenzialità enormi per poter ospitare i grandi eventi – ha commentato il sindaco Salvo Pogliese - le cui ricadute economiche sono di grande valenza nel settore congressuale, fieristico e sono anche felice che voi valorizziate un mondo quale quello del wedding che può determinare flussi turistici aggiuntivi. La nostra terra ha un grande appeal anche in questo settore grazie anche alla sinergia con l’assessorato regionale al turismo diretto da Sandro Pappalardo il presidente Nello Musumeci”.Quest’anno a Wedding and Living verranno presentate le tendenze delle bridalweek di Milano, Barcellona, Parigi: sono ben 15, infatti, le ore di sfilate previste.“Con Wedding and Living apriamo a stagione del matrimonio dopo un anno di lavoro inteso condiviso con tutto lo staff di professionisti della Èxpo – ha dichiarato Marco Mirabella, organizzatore della Èxpo - per offrire alle coppie di futuri sposi la possibilità di scegliere tra i migliori servizi e i principali top player di settore”.Un salone come “wedding planner” in formula “all inclusive”: casa e nozze. Una “tre giorni” interamente dedicata alle future coppie, che potranno informarsi, ispirarsi, fotografare guardare, cercare e trovare l’arredamento dei sogni. Si potrà scegliere l’abito, gli accessori, il catering, la location, foto e video, bomboniere, lista e viaggi di nozze, intrattenimenti musicali e animazione, l’auto, la wedding cake, fiori e scenografie, trucco e parrucco.Non solo. “La fiera non sarà esclusivamente un evento consumer – ha aggiunto Barbara Mirabella, founder della Èxpo, ma un momento di incontro e confronto tra i principali attori del settore wedding e quest’anno, sotto la supervisione della Regione Siciliana, settore turismo e del Sicilia Convention and Visitor Bureau, sarà anche il set di interessantissimi incontri BtoB con tour operator qualificati”.Fondamentale per inaugurare, nel pieno rispetto del consumatore, la stagione della sposa, è il patrocinio alla manifestazione del Codacons - dipartimento grandi eventi Sicilia - che garantirà il rispetto dei diritti di chi ambisce a realizzare un matrimonio perfetto “senza sorprese”.Tra gli interventi anche quelli di Stefano Trubia di “MaDÌSÍ”, il portale di matrimoniodiSicilia.com, prestigioso e consolidato partner della manifestazione. Dopo la fortunata edizione dello scorso anno, “Ilowedding” è stata confermata rivista ufficiale e i futuri sposi verranno omaggiati con una copia.L’amore, durante l’ultimo fine settimana di settembre, resterà grande protagonista, anche grazie all’intrigante collaborazione con “Mi sposo Tv”, official tv della fiera, che, in diretta da “Le Ciminiere”, vi svelerà i segreti del backstage delle sfilate, ma soprattutto, nel salotto TV, intervisterà tutti i protagonisti e i VIP presenti in fiera.I CONCORSIRicchissimo come sempre Il montepremi della fiera.Facilissimo giocare con la dea bendata e partecipare al concorso “VIENI IN FIERA E VOLA A DUBAI CON FLYDUBAI”Basterà, infatti, andare al salmone della sposa e della casa delle Ciminiere, e compilare un semplice coupon, omaggio venerdì e sabato, per vincere due posti a bordo della exclusive #businessclass di un Boeing 737 max. Partendo direttamente dall’aeroporto Fontanarossa di Catania e avvalendosi di uno staff altamente qualificato, i vincitori voleranno in sole 4 ore a Dubai, una metà da sogno. I fortunati godranno anche di un soggiorno di una settimana in una splendida struttura, offerto da Kingstone Travel.“AAA CERCASI LA COPPIA PERFETTA”Le coppie più “belle” in quanto originali e affiatate, verranno selezionate per diventare la coppia perfetta 2018 e sfilare come “veri modelli” sulla passerella delle Ciminiere. La Sposa vincitrice indosserà uno splendido abito da sposa Atelier Emè e lo sposo un elegante abito griffato Thomas Pina da ritirare subito dal dealer Polisano Spose.Il verdetto del concorso verrà dato, in presenza di un notaio, durante la sfilata del gran gala dei finalisti, il 30 settembre.Per venire in fiera, basterà scaricare l’invito omaggio (valido venerdì e sabato) al seguente link.http://www.salonedellasposa.it/richiedi-invito-omaggio/--