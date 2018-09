Durante uno dei tanti servizi antidroga svolti nel popoloso quartiere di Picanello, gli uomini del Nucleo Operativo nella tarda serata di ieri, dopo un brevissimo servizio di osservazione, sono intervenuti sorprendendo il reo mentre cedeva la dose di stupefacente in cambio di denaro al cliente di turno. Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di marijuana, nonché di 70 euro in contanti, incassate dalla precedente vendita della sostanza stupefacente. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio d sostanze stupefacenti. Quanto acquisto in sede di attività info-investigativa ieri sera ha trovato conferma nel preciso istante in cui i militari hanno deciso di perquisire l’abitazione del giovane ramacchese, luogo in cui sono riusciti a rinvenire e sequestrare circa 50 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, un bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi da porre in commercio. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.