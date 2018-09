Una Cinquecento si è scontrata contro il guard rail della corsia di sorpasso all'altezza del Km 187 in direzione Catania. Il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia battente avrebbe causato lo sbandamento del veicolo guidato da una donna catanese. Sul posto è arrivata una pattuglia del Corpo Forestale del Distaccamento di Catania che ha evitato il peggio. Infatti, a poche centinaia di metri dall'auto si trova una curva, l'intervento di rallentamento del traffico effettuato dagli uomini della forestale in prossimità della svolta ha evitato tamponamenti a catena. La donna non ha riportato gravi ferite, ma soltanto qualche livido ed è stata messa in sicurezza in seguito all'intervento del centro operativo forestale che ha contestualmente allertato la Polstrada di Catenanuova e il personale dell'Anas.