i ha condannato ad otto mesi di reclusione, con pena sospesa, Eva Finocchiaro, difesa dal professore Giovanni Grasso, accusata di concorso in turbativa d'asta. L'imputata, assistita dal legale Giovanni Grasso, aveva chiesto di essere giudicata con rito abbreviato. La sua posizione era dunque stata stralciata. Condannata anche al pagamento di 400 euro di multa e al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di 5000 euro, in favore del Comune di Acireale, costituitosi parte civile e rappresentato dall'avvocato Gianpiero Torrisi.all'ex assessore allo Sport e alle Politiche giovanili di Acireale, Giuseppe Sardo, ad Anna Maria Sapienza, funzionaria del Coni, e a Giovanni Barbagallo, già capo area del Comune di Acireale, di aver simulato una gara informale per l'aggiudicazione del ruolo di progettista per gli interventi di riqualificazione della pista d'atletica dell'impianto sportivo Tupparello. La figura professionale, secondo l'accusa, sarebbe stata già individuata ancora prima di procedere con quella gara, a cui avrebbero preso parte Anna Maria Sapienza, Ferdinando Maria Garilli ed Eva Finocchiaro. Ad ottenere poi quell'incarico, come già concordato, era stato Garilli.Giovanni Barbagallo, Salvatore Di Stefano, Alessio D'Urso, Ferdinando Maria Garilli, Angelo La Spina, Salvatore Leonardi, Salvatore Principato, Sebastiano Principato, Anna Maria Sapienza, Giuseppe Sardo e Niccolò Urso, dovranno comparire in udienza tra una settimana esatta, il prossimo 3 ottobre. Il tribunale in quella data dovrà decidere anche sulle richieste di costituzione di parte civile del Coni e della società San Sebastiano, a cui si è opposto l'intero collegio difensivo, e sull'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato.