aveva azzerato la piazza di spaccio gestita al civico 33 di via Capo Passero a San Giovanni Galermo. Essenzialmente la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado rigettando o ritenendo inammissibili quasi tutti i ricorsi presentati.Una sentenza che aveva ribaltato il verdetto di assoluzione di primo grado. Il difensore dell’imputata, l’avvocato Francesco Maria Marchese, è soddisfatto anche per la condizione personale della sua assistita. Ora si dovrà affrontare un nuovo processo davanti ad un’altra sezione della Corte d’Appello di Catania.18 anni per Giovanni Ventaloro, 12 per il figlio Giuseppe, 6 anni per la moglie Graziella Fiamingo. Dai 9 a 1 anno le pene comminate dalla Corte d’Appello lo scorso anno per gli altri imputati. LEGGI TUTTE LE CONDANNE DI SECONDO GRADO Nel 2013 le cimici dei carabinieri hanno documentato la "gestione" familiare della piazza di spiaccio che sorgeva al civico 33 di via Capo Passero. La gestione, come detto, era riservata ai componenti della famiglia Ventaloro, donne comprese. Che avevano un ruolo di primo piano. Si spacciava a tutte le ore del giorno. Secondo quanto accertato dai carabinieri erano tre i turni: mattutino dalle 9 alle 14, pomeridiano dalle 14 alle 21, serale dalle 21 alle 4 del mattino. A cinturare i confini della piazza ci pensavano le vedette, che avevano i compito di vigilare le possibili incursioni delle forze dell'ordine.