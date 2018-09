Perché l’ormai “Oro verde” per antonomasia fa parte a pieno titolo della carta d’identità del popolo brontese. Ne è il tratto distintivo in tutto il mondo. E a Bronte si fa ormai il conto alla rovescia, pronti fra due giorni a tagliare il nastro che da venerdì pomeriggio, e per i due fine settimana successivi, darà ufficialmente inizio all’Expo/sagra del pistacchio rigorosamente dop., quel frutto unico per le sue qualità organolettiche conferitegli dalle nere sciare laviche. A illustrare il programma e a rivolgere l’invito ai tanti golosi a non perdere l’appuntamento, il padrone di casa, il sindaco Graziano Calanna, che insieme con il presidente del consiglio Nino Galati e gli assessori Giuseppe Di Mulo e Chetti Liuzzo, nella cornice della Pinacoteca “Nunzio Sciavarrello”, stamattina ha presentato il programma che animerà Bronte per i prossimi due week end., perché Bronte, come ha ricordato Calanna, “è la città del pistacchio ma anche della storia e della cultura”. Ampio spazio dunque al protagonista indiscusso della manifestazione e a tutte le sue leccornie, senza però dimenticare quel patrimonio architettonico e culturale che i tanti turisti attesi potranno apprezzare grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Bronte, che quest’anno, a differenza della scorsa edizione, esce dal team degli organizzatori per tornare a occuparsi solo dell’aspetto turistico.tra il Comune e la Pro Loco, ma ad un fatto molto pratico”. Ossia la gravosità e l’onerosità di un evento di cui l’anno scorso si era sobbarcata l’associazione di promozione locale ma che quest’anno, continua Calanna, a fronte dell’impossibilità del Comune di garantire il budget richiesto non ha ritenuto di poter riconfermare l’impegno. Una sinergia comunque presente, con la Pro Loco che non accantona possibili progetti futuri e che già quest’anno lancia la mascotte della sagra: il palloncino “Frasty”. “Nonostante abbiamo ridimensionato il nostro ruolo – afferma Dario Longhitano, presidente dell’associazione – abbiamo un’idea fissa: migliorare e far crescere questa manifestazione e quindi il nostro paese”. Obiettivo per il futuro, continua, “stabilire forme di collaborazione stabili e continuative con le istituzioni ed i commercianti al fine di creare un Comitato per cercare, come l'anno scorso, di rinnovare la sagra”.venerdì 5 l’arrivo a Bronte delle scolaresche che, come ha ricordato l’assessore alla pubblica istruzione Liuzzo, avranno la possibilità di visitare il paese e gustare il gelato al pistacchio e il taglio della torta che domenica 7 coronerà la fine della manifestazione. Prelibatezze, come di consuetudine, offerte dagli artigiani locali, quegli stessi che grazie alla loro maestria, nelle parole del sindaco, hanno fatto sì che il pistacchio di Bronte si affermasse in tutto il mondo. Un’eccellenza gastronomica tutelata da un marchio dop “non dormiente”, come ha precisato dal tavolo dei relatori Biagio Fallico, docente di agraria nell’Università di Catania, perché a Bronte e da Bronte è riuscito a creare valore, certificando l’unicità di un prodotto che proprio per la sua singolarità, nelle parole di Calanna e di Galati, non teme confronti con altre manifestazioni e prodotti simili. E quest’anno in occasione della sagra l’Oro verde, come ha anticipato l’assessore alle attività produttive Di Mulo, incontrerà anche altre due eccellenze, il cioccolato perugino e quello modicano.