pubblicata integralmente da LiveSicilia

non dietro mia sollecitazione ma in quanto crede nel progetto avendo lui stesso presentato, quando all'epoca era alla prima sindacatura, il PUA”.chiamato come testimone nel processo per concorso esterno, sostenendo che in una delle sedute più importanti per l'approvazione, da parte del consiglio comunale etneo, del Piano urbanistico attuativo, avrebbe fatto astenere senza alcuna sollecitazione i consiglieri di riferimento, in modo da non intralciare la votazione.Ciancio starebbe mentendo, la prova sarebbe contenuta nelle intercettazioni eseguite dai carabinieri del Ros e inserite dai giudicinel decreto di confisca eseguito nei confronti del potente editore catanese.aveva personalmente sollecitato e si era fatto promettere, dall'allora senatore Bianco, un interessamento in consiglio comunale per l'approvazione del Pua, ciò è dimostrato dal tenore inequivocabile del dialogo”.– aggiunge il Tribunale - da non necessitare quasi di alcun commento, si evince che il Bianco, che all'epoca non era neppure componente del Consiglio Comunale, si era personalmente impegnato a far votare favorevolmente al Ciancio i consiglieri del proprio schieramento politico”.LA REPLICA -“furono gli unici a non votare il Pua a causa di modifiche peggiorative”. Il tenore della conversazione captata dagli uomini del Ros, però, è diverso.E Bianco sembra confermare, come sostiene la Procura, che si fossero sentiti in precedenza, “esattamente – dice a Ciancio – come ti avevo detto”., consigliere comunale da sempre vicino a Bianco, potesse opporsi al Pua, “che inizialmente ero preoccupato – dice Ciancio – perché D'Agata non aveva detto con chiarezza che si...asteneva”. Ma Bianco nega, “assolutamente”. “Però poi – conclude l'editore – i fatti sono i fatti”., mega opera di edificazione sui terreni che si specchiano sul mare della Playa, di proprietà di Mario Ciancio, era “fortemente inquinato dalla presenza di forti interessi della criminalità organizzata catanese”.dalla Procura di Catania. “Al termine della conversazione – concludono i giudici - Bianco avvisava Ciancio Sanfilippo dell'imminente apertura della sua campagna elettorale per la carica di Sindaco e il proposto gli assicurava una immediata copertura”.Pochi mesi dopo, Enzo Bianco sconfiggerà il centrodestra nella corsa alla poltrona di primo cittadino.