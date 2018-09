i Comuni di Giarre – Riposto – Mascali - Fiumefreddo di Sicilia - S. Alfio. Il ricorso al TAR contestava le nomine per la presunta mancanza di requisiti e qualità di qualche componente del CdA, oltre che difetti di convocazione dell’assemblea consortile.applicazione nel caso il principio secondo cui l’ente può procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale, potendosi ritenere che con la detta espressione statutaria l'Amministrazione abbia inteso - piuttosto che richiamare, puramente e semplicemente, il sistema delle equipollenze quale definito dalla legge - allargare la scelta ad ulteriori professionalità, purché coerenti con i compiti di gestione ..”.riferita dai difensori del Comune di Giarre e del Consorzio "....- che il consorzio, sin dalla sua costituzione (nel 1997) non ha mai nominato consiglieri di amministrazione muniti del titolo di ingegneria chimica (posto che i componenti con competenze tecniche sono sempre stati dei laureati in ingegneria civile (ben sei, alcuni dei quali nominati per più mandati), salvo due consiglieri laureati in chimica, uno laureato in biologia ed uno laureato in ingegneria aeronautica) e la circostanza che lo stesso comune ricorrente, in occasione della seduta dell’11 Maggio 2018 (come risulta dal relativo verbale in atti), ha riproposto i componenti del CdA uscente, due dei quali muniti di laurea in ingegneria civile...".Istituzionali - afferma il sindaco di Giarre, Angelo D'Anna - anche se, nello specifico, il Comune di Giarre è stato chiamato in causa ed è stato 'costretto' a costituirsi in giudizio unitamente ad altri soggetti istituzionali. I Giudici Amministrativi – continua il primo cittadino - hanno puntualmente rimarcato l'insussistenza dei motivi a supporto del ricorso presentato dal Comune di Mascali e riscontrato quindi l’infondatezza dello stesso. Auspico adesso che il CdA, con la collaborazione di tutti i Comuni che fanno parte del Consorzio, possa proseguire serenamente nel proprio lavoro, già avviato con un rinnovato coinvolgimento che sta mostrando già risultati positivi nell'interesse della collettività”.