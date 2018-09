, fiaccata ancora di più dal concreto rischio dissesto, decretato dalla Corte dei Conti e sul quale l'amministrazione comunale sta tentando la strada del ricorso. Si tinge di un nero sempre più intenso la fotografia dello stato disastroso delle casse comunali e, in generale, di una città che potrebbe, a breve, non poter più dare risposte alla cittadinanza, n particolare a quella che soffre: un quadro che il sindaco Pogliese ha rappresentato stamani al sottosegretario all'interno, Stefano Candiani, per sollecitare un intervento dell'esecutivo a sostegno della città di Catania.occasione della visita del vicepresidente del consiglio a Catania lo scorso 14 agosto e che è stata ribadita stamani. Anche alla luce delle gravi condizioni in cui si trova il Palazzo, privo di liquidità. "Il rappresentante del governo nazionale ha ribadito l’attenzione del Governo alla questioni economico finanziarie che scaturiscono dal dissesto dichiarato nei mesi scorsi dalla Corte dei Conti - si legge nel comunicato stampa inviato dal Comune - e ha garantito che, nella prossima legge di stabilità, l’esecutivo affronterà concretamente la condizione degli enti locali dissestati o in predissesto, con norme di sostegno finanziario".documentazione con le necessità, immediate, del Comune per fare fronte alle esigenze di pagamento a cui non si può fare fronte per l’ormai cronica carenza di liquidità delle casse comunali. Tra queste, quelle delle cooperative sociali, già sul piede di guerra e per le quali anche l'assessore al Welfare Giuseppe Lombardo ha caldeggiato finanziamenti da parte del Governo. “Le necessità del Comune sono urgentissime - ha spiegato Pogliese. Non si possono rinviare ancora pagamenti a dipendenti delle partecipate, dei servizi sociali, dei fornitori, col rischio di aggravare la già fragile condizione del tessuto imprenditoriale cittadino. Per questo - ha proseguito - abbiamo chiesto anche un’anticipazione urgente dei trasferimenti statali, così da poter dare subito risposte ai tanti che rivendicano, giustamente, il diritto a essere pagati. Siamo fiduciosi per l’attenzione che ancora una volta il senatore Candiani, ha mostrato per conto del Governo; ma siamo davvero prossimi all’emergenza sociale di cui anche le massime autorità istituzionali si devono fare carico”.