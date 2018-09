e di parte delle azioni della Gazzetta del Mezzogiorno non può lasciare indifferenti. Si tratta di aziende storiche, che danno occupazione a tanti giornalisti, collaboratori e tecnici e che vanno preservate. Ho fiducia nell'operato della magistratura e mi auguro che si faccia al più presto chiarezza, giungendo alle pronunce nel merito. Spero che i commissari nominati dal Tribunale assicurino la continuità dell'attività editoriale e la tutela dei posti di lavoro. Al nuovo direttore de La Sicilia, Antonello Piraneo, ai giornalisti e ai lavoratori del gruppo va la mia vicinanza e il mio sostegno”. Lo afferma in una nota l'ex parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta.un lungo elenco di firme prestigiose, ha prodotto inchieste di rilievo, ha dato voce alle realtà più complesse: con la sua redazione giornalistica ed i tanti collaboratori, rappresenta da tempo un punto di riferimento per la nostra regione, e per il territorio di Catania in particolare”. Lo dice Anthony Barbagallo, parlamentare regionale del PD. “Attendiamo di capire, nel massimo rispetto per il lavoro della magistratura, come evolverà la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la proprietà del quotidiano. Ma è indispensabile – prosegue Barbagallo - che in questo momento si tuteli un patrimonio giornalistico così importante, anche a garanzia della pluralità dell’informazione. Proprio per questo porgo al nuovo direttore Antonello Piraneo i miei auguri di buon lavoro, sono certo che il suo spessore – umano e professionale – si rivelerà una preziosa risorsa per il futuro del quotidiano”.ed ai collaboratori de “La Sicilia” e delle emittenti televisive “Telecolor” ed “Antenna Sicilia”, ed un sincero augurio di buon lavoro al neo direttore del quotidiano Antonello Piraneo. Auguriamo un proficuo mandato anche agli amministratori giudiziari, Luciano Modica e Angelo Bonomo, con la consapevolezza che la gestione di un gruppo editoriale così importante e di lunga tradizione non sarà di certo facile. Come organizzazione sindacale, pur non nascondendo preoccupazione ed inquietudine, non possiamo che auspicare il totale mantenimento dei livelli occupazionali e la salvaguardia di quello che è diventato nel tempo un patrimonio, culturale, sociale, umano e professionale di tutta la città di Catania e non solo. Allo stesso tempo riponiamo, come sempre, incondizionata fiducia nell’operato della magistratura, nell’attesa di una pronuncia definitiva su ogni ipotesi addebitata all’editore Mario Ciancio Sanfilippo.”gravissime e se saranno confermate in giudizio si delinereerebbe un quadro di gravità eccezionale per il ruolo ricoperto per decenni dall’editore- imprenditore nella vita economica catanese e siciliana e in un delicato settore come quello dell’informazione”. Lo dice Michele Pagliaro, segretario generale della Cgil Sicilia. “La richiesta che i tempi della giustizia non siano lunghi – aggiunge Pagliaro non è retorica, soprattutto in casi così delicati. Così come non è superfluo sottolineare che va salvaguardata l’occupazione nelle aziende e nelle testate giornalistiche sequestrate, garantendo il prosieguo delle attività nella legalità e secondo i principi della libera informazione”. Pagliaro sottolinea che “la necessità di tempi brevi della giustizia per la collettività sta nella necessità di comprendere e di avere certezze quanto prima su delicate questioni che investono la vita democratica, di cui la libera informazione è uno snodo essenziale, che può essere tale solo nella legalità e lontano dalle mafie, unico presupposto per lo sviluppo della nostra terra”."La Procura della Repubblica di Catania spiega, in una conferenza stampa, le ragioni del provvedimento di sequestro e confisca a Mario Ciancio, denunciandone la “pericolosità sociale” ed il suo ruolo di primo piano nell’intreccio tra mafia, politica e affari nel contesto della nostra città. Nel seguire costantemente gli sviluppi del processo condotto dalla Magistratura catanese, della quale apprezziamo l’impegno e la serietà dell’operato, auspichiamo che questi fatti costituiscano l’inizio per una svolta a Catania, nel campo della informazione, del lavoro, della onestà, della trasparenza politica e amministrativa, della lotta alla mafia, della corruzione dei colletti bianchi.Ci adopereremo per questo".