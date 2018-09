sarà interdetta al traffico. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale in seguito alla richiesta fatta dalla polizia per motivi di sicurezza. Da qui il provvedimento dell'Ufficio diretto dal comandante della polizia municipale, Stefano Sorbino, che stabilisce che da domani 23 settembre, o comunque dal momento dell’istallazione della segnaletica, la porzione di via non sarà percorribile.Art. 1) E’ istituito divieto di accesso per tutti i veicoli in via Alessandro Manzoni da via Colleggiata a via Antonino di Sangiuliano;Art. 2) E’ istituito senso unico di marcia in via Colleggiata, da ovest verso est (da via A. Manzoni a via Etnea);Art, 3) E’ istituito senso unico di marcia in via Fragalà, da ovest verso est (da via Etnea a via Mancini);.Art. 4) E’ istituito senso unico di marcia in via Antonino Mancini, da sud verso nord, da via Fragalà a via A. di Sangiuliano;Art. 5) E’ istituito STOP su via A. Mancini incrocio via A. di Sangiuliano.Art. 6) E’ istituito divieto di accesso per tutti i veicoli, eccetto residenti, mezzi di polizia e di soccorso, in via Alessandro Manzoni da via Antonino di Sangiuliano a via Colleggiata;