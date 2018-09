in una nota i sindacalisti della Fast Confsal che denunciano come "A generare tale condizione - affermano - è il mancato pagamento ormai 3 mesi dello stipendio dei dipendenti che hanno enormi difficoltá ai 30 lavoratori e alle rispettive famiglie". Una condizione insostenibile che ha spinto i lavoratori alla protesta e i sindacati a proclamare lo stato di agitazione.di sollecitare l'impresa a regolarizzarsi, ma oggi nulla di fatto. Per tali ragioni la Fast Confsal si è vista costretta a proclamare l'apertura dello stato di agitazione che è propedeutica allo sciopero. Contestualmente in base a quanto previsto all'art. 29 del Dpr 2006 - concludono - si è proceduto a fare richiesta di Surroga ad Ast in quanto ente committente".