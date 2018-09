(S.A. le iniziali del nome) per il reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata ai danni dei genitori, ha richiesto ed ottenuto la misura cautelare della custodia in carcere eseguita dai carabinieri della Stazione di Catania Librino.Una via crucis patita tra le mura domestiche dalla madre a causa del figlio pregiudicato e tossicodipendente il quale, per circa vent’anni, l’ha sottoposta ad una lenta ma inesorabile azione vessatoria culminata in alcuni episodi che l’hanno costretta, aldilà dell’amore materno, a chiedere aiuto ai carabinieri.minacce e percosse che hanno generato nella vittima una sofferenza psicofisica con la conseguente permanente frustrazione che ormai le impediva di vivere una vita dignitosa.Gli inquirenti hanno evidenziato come la donna fosse stata costretta a vendere alcuni oggetti preziosi – ricordi di famiglia – pur di esaudire le richieste del figlio e perfino, sotto minaccia, obbligata a rivolgersi ad uno spacciatore per acquistare delle dosi di cocaina.non ha lasciato alcun dubbio al giudice che, accogliendo in toto la richiesta della Procura, ne ha ordinato l’arresto e la reclusione nel carcere di Catania Piazza Lanza.