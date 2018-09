Un libretto agilissimo – seppur rigoroso nella sostanza – pensato per far conoscere ai più le vicende del "porporato in saio" che ha retto l’Arcidiocesi di Catania in una fase storica complicatissima. Il volume sarà presentato oggi alle 18.30 nella chiesa monastica di San Benedetto, tra gli ospiti monsignor Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania.Zito fa il punto sull’attualità dell’iniziativa pastorale di Dusmet. Esempio concreto di “chiesa in uscita” – per dirla con il magistero di papa Francesco –, l’eredità del cardinale siciliano ha ancora tanto da offrire. E per farlo è d’obbligo partire dall’uomo. Il monaco divenuto vescovo di Catania. Ecco chi era. Melchiorre Dusmet, nato il 15 agosto 1818, è il primo di sei figli. Di nobile origini, già all’età di cinque anni è aggregato alla famiglia benedettina; il 15 agosto 1840, emette la solenne professione religiosa assumendo il nome di Giuseppe Benedetto.L’ingresso a Catania è del 1858, quando è nominato abate del monastero di San Nicola l’Arena e qui vi rimane fino al gennaio del 1867, anno della chiusura forzata voluta dal governo unitario. Il mese dopo, Pio IX lo nomina arcivescovo di Catania. La consacrazione episcopale avviene nella basilica benedettina di San Paolo fuori le Mura a Roma; al rientro, il popolo lo accoglie trionfalmente. Nel 1889, Leone XIII lo eleva alla dignità cardinalizia. Muore il 4 aprile 1894; il 25 settembre 1988, è beatificato da Giovanni Paolo II a piazza San Pietro.