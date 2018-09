“Sono fuori dalla famiglia” – affermava proprio Cantarella, all'indomani del voto amministrativo di giugno. “Parliamo di soggetti che hanno sostenuto altri candidati sia alle nazionali, sia alle comunali, lo sanno tutti che avevano candidati in altre liste... Si sono messi fuori da soli".sui media, fino al tesserameno online del sindaco Drago, contestato dall'assessore Cantarella sulla stampa. L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso Drago che ha deciso di parlare. E dire tutta la "sua" personale verità.Mi sarebbe piaciuto parlare di programmi, di progetti, coinvolgendo i cittadini dato l'appeal politico del ministro Salvini, invece purtroppo mi trovo con grande dispiacere a rispondere sempre alla polemica, Io ho aderito alla Lega perché ero convinto, dall'idea di Salvini, che fosse un partito democratico, invece mi sono ritrovato, a distanza di qualche anno, in una situazione paradossale dove, non soltanto da oltre sei mesi, nessuno mi ha più contattato, ma per di più di fronte all'arroganza di un partito pieno di riciclati, a cominciare da Attaguile e Cantarella che sono vergini come me, perché se io sono passato alla Lega dall'Udc lo stesso discorso di passaggi vale per chi, ad esempio, è stato vicesindaco del sindaco Leonardi, molto vicino a Luca Sammartino.Assolutamente sì. La punizione alla mia richiesta di rimozione di chi ha preso l'1% rappresentando una vergogna elettorale per la nostra terra, è stata quella di non coinvolgermi più. E per di più vengo insultato costantemente, addirittura si millanta che io non sia tesserato.Ho mostrato la tessera della Lega che ho fatto online, e Salvini mi ha tesserato come socio sostenitore. Poi, in termini di Statuto, ho tentato di fare la tessera come prevede il regolamento ma non ho trovato una sede, una sezione, un gazebo. Quindi questo tesseramento lo stanno facendo come quattro amici al bar o tentando di acquisire, anche ad Aci Castello, riciclati provenienti anche dalla sinistra. Cose che se rispondessero a verità raasenterebbero il ridicolo.Se dovessi rispondere tenendo conto degli articoli di giornale sarebbe sempre il trio Attaguile, Cantarella e Carmen Droise. Se dovessimo vedere le nomine fatte nero su bianco a norma di statuto e dal valore giuridico, le vorrei vedere anche io.La verità è che hanno creato un clima gattopardiano degno della migliore Sicilia. Hanno creato un partito, qui a Catania, dove i veleni erano all'ordine del giorno. Quindi una volta parlavano del collega Carrà dicendone di cotte e di crude, anche cose molto gravi, un giorno parlavano male di me. Un sistema attraverso il quale facevano litigare tutti. Non so su quale proposta Carrà abbia cambiato idea.Non l'ho mai incontrato. Anche questo è un aspetto assurdo della vicenda. Il sottosegretario agli Interni con delega agli enti locali che non incontra il primo sindaco siciliano, insieme a Carrà, della Lega sull'Isola. Tutto questo è molto strano.Chiedo solo di fare politica dentro il partito e di farla democraticamente. Se riuscirò ad avere numeri per diventare classe dirigente bene, se no sarò un militante come tanti. Ma non me lo fanno fare. Io credo che qualcuno ha tradito proprio i valori della Lega e che in Sicilia si stiano attuando modalità esclusive e non inclusive, l'opposto di quello che dice Salvini.Di tenere in conto tutti, di non escludere nessuno, di tenere lontani i pettegolezzi e consentire a tutti di potersi tesserare e fare le proprie battaglie, portare avanti progetti. Di questi ne ho visti pochi, ad esempio nella lista alle Comunali: mi sono messo le mani ai capelli quando ho visto i nomi. E il risultato mi ha dato ragione. Penso che dentro la Lega ci si dovrebbe poter confrontare.Voglio portare avanti le mie battaglie e comprendere alcune cose che secondo me meriterebbero qualche chiarimento. Ad esempio dovrebbero spiegare il silenzio di fronte a palesi attacchi di esponenti della Lega sui giornali. Io sono passato alla Lega quando non era ancora il partito forte che è oggi. Ci sono importanti battaglie che si potrebbero portare avanti. Non mi fanno combattere per le mie idee.