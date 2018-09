Dello stereotipo mafioso che chiama direttamente in causa quei siciliani innocenti e feriti: ma mai domi.Mafia Pride di Salvo Giorgio è un piccolo gioiello di ironia e realtà cruda e spietata. La produzione del Teatro Stabile di Catania, andata in scena per due fine settimana consecutivi alle Ciminiere, è stata un racconto credibile, forte e mai banale. Affidata al regista Giampaolo Romania, magistrale nel catapultare sul palcoscenico guizzi ironici, battute salaci e dialoghi che risulterebbero grotteschi se non fosse che tutto prende spunto dai verbali, veri, dei processi di mafia. E’ tutto reale: dialoghi, nomi, personaggi. Tutto reale, già.L’interpretazione di Anita Indigeno, Carla Cintolo, Leandra Gurrieri, Lella Lombardo, Milena Torrisi, Giuseppina Vivera, è un coro incalzante che ti inchioda sullo scaffale delle emozioni che ti accompagna sul sentiero di una coscienza critica che è tutto men che un accessorio.“Abbiamo lavorato su quello che è il paradosso delle dichiarazioni rilasciate in giro dalle varie componenti mafiose, chiamiamole così. In alcuni casi abbiamo lasciato intatti anche gli errori grammaticali proprio perché in sé sono al limite del comico: “Non ho mai mafiato”, “Non ho mentito io, ha mentito la mente stanca”: senza saperlo, hanno regalato spunti decisamente teatrali”.(in itinere per marzo prossimo c’è anche L’Otello): “La mafia l'abbiamo vista raccontata in tante fiction, sul grande schermo e in tv. Ma raramente è stata toccata con questa chiave, con questa ironia latente, quello che abbiamo voluto allestire con Mafia Pride”, conclude il regista Romania.Del resto, per dirla alla Mafia Pride: “Che cos’è la mafia?a. Un gioco di societàb. un tipo di formaggioc. lo so ma non lo dico.“Attese bruciate sul braciere di troppe sconfitte: di storie che grondano sangue e omertà. Ma, poi, arriva quella voglia di rivincita dalla quale non puoi scappare. E’ la speranza di noi siciliani.