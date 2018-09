Dal 2010, almeno, fino a quando il gruppo mafioso è stato smantellato pezzo per pezzo dalle inchieste della magistratura. E poi definitivamente sconfitto con la cattura del giovane boss Andrea Nizza. A finire nella morsa delle estorsioni sarebbe stata un'azienda di trasporti, la "Trade Srl" (così come si legge in un comunicato stampa diffuso dai Carabinieri) che avrebbe elargito ai Nizza 500 euro ogni mese. A occuparsi di questa estorsione sarebbe statofinito oggi in manette. L'arresto di oggi è il risultato di una complessa e delicata indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale e coordinata dal pm della Dda di Catania, Rocco Liguori.Oltre ad essere autista di Andrea Nizza, Seminara ha avuto ruoli di primo piano anche nella gestione della piazza di spaccio di San Giovanni Galermo. Davide Seminara è il pentito che ha permesso di ritrovare e sequestrare il maxi arsenale di armi da guerra a Librino.. Due elementi che hanno blindato la scrupolosa indagine condotta dagli uomini del comando provinciale dell'Arma di Catania. Inchiesta che ha portato all'ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari, eseguita questa mattina all'alba., nelle prossime ore si procederà all'interrogatorio di garanzia davanti al Gip.