annuncia già il secondo capitolo della battaglia giudiziaria che vede al centro l’impero editoriale e societario dell’imprenditore ed editore catanese. Il decreto di confisca disposto dal Tribunale Misure di Prevenzione, composto dal presidente Nunzio Trovato e dai giudici Alba Sammartino e Alessandro Ricciardolo riguarda 31 società (tra queste anche le testate giornalistiche), conti correnti e beni personali. I giudici delle Misure di Prevenzione hanno messo nero su bianco, nelle 357 pagine del provvedimento, quali sono i punti focali che hanno portato alla decisione di affidare la gestione ai due amministratori giudiziari Angelo Bonomo e Luciano Modica.Il decreto di confisca e sequestro eseguito dal Ros è l’epilogo del processo di primo grado che si è svolto davanti al Tribunale Misure di Prevenzione dopo l’indagine patrimoniale coordinata dalla Procura di Catania. Il collegio difensivo dell’editore ha portato davanti ai giudici la perizia di parte, redatta dal consulente Giuffrida, che ha ripercorso oltre tre decenni di storia imprenditoriale del gruppo Ciancio e che dimostrerebbero la correttezza e la legittimità di ogni investimento e operazione economica e finanziaria. Uno sforzo difensivo che avrebbe un grosso limite dovuto all’ampiezza della contestazione che parte dagli anni ’80. “Le banche dopo 10 anni non sono obbligate a detenere documenti contabili”, spiega ancora Peluso. Nonostante questo però “siamo riusciti a reperire i movimenti dei conti correnti e a dimostrare che sono sempre stati in positivo”. Questo però non è bastato ai giudici di primo grado che hanno disposto la confisca del patrimonio di 150 milioni di euro. Per la cronaca va detto che il Tribunale delle Misure di Prevenzione ha rigettato la richiesta di misura di sorveglianza nei confronti di Mario Ciancio.