e la passione affinché la casa sia, come dice la stessa Barrile – un posto dove è sempre un piacere ritornare. Un nido sicuro e protetto ma anche e soprattutto un ambiente che rappresenti chi ci vive, raccontandone ogni giorno la storia.perché l’Home Stager diventa colui che sa interpretare gli spazi e li prepara anche per la vendita o l’affitto, esaltandone le qualità attraverso investimenti minimi che sappiano suscitare interesse immediato perchè rimandano a ricordi o emozioni piacevoli.di adozione, ha saputo raccogliere già nel 2010, facendosi pioniera in Sicilia della divulgazione di queste tecniche e che oggi, grazie alla lunga formazione tra Roma e Milano, è pronta a condividere, anche a livello formativo per cercare di dare slancio ad un settore, quello immobiliare, in evidente stato di difficoltà.