Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel primo week end di settembre. Santina è stata scelta come testimonial di una nota marca di gioielli e dell'abito di una stilista di fama internazionalechi minuti prima avevano sfilato le star del cinema. Tanta era l'adrenalina che ancora non ricordo chiaramente tutti i dettagli. Ricordo solo il muro di fotografi che mi chiamavano per avere una posa migliore. E anche il fatto di essere stata scelta per la foto di copertina di un grande settimanale è stato un onore".i come la grande attrice catanese Fioretta Mari con la quale ho studiato a Roma al CAMS anzi, sono stata la prima del mio corso di recitazione , al saggio finale, con un brano di Shakespeare, il mio autore preferito. Ma ho studiato anche con Valerio Morigi, l'acclamato Ettore de "L'onore e il rispetto" "e si prepara ad un'altra partecipazione, stavolta al Festival del Cinema di Roma mentre altri progetti cinematografici stanno maturando "Non ne parlo,-dice- per scaramanzia" e spera che il "red carpet" di Venezia sia la pista di decollo verso il successo