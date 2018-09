Una storia in chiaro, perché è da qui che la carriera del grande attore spezzino prende definitivamente il volo. Era il 1972 quando, diretto da Lina Wertmüller, interpretò Mimì metallurgico ferito nell’onore. Un personaggio che più siciliano non si può. Che dire poi di Gennarino Carunchio in Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto (1974)? Insomma, Giannini l’Isola ce l’ha nel sangue e non lo si direbbe affatto che è uomo del Nord.“Ho avuto un grande maestro, anche se per pochi giorni. L’ho incontrato poi anche in altri film. Un grande che non c’è più ed è Turi Ferro. E chi meglio di lui…”“Lui faceva delle registrazioni alla radio il pomeriggio. Mi ha dato questi nastrini divertentissimi che ascoltavo e riascoltavo, dai quali ho estratto anche delle parole inventate…”“Esatto, in Mimì metallurgico c’è una parte in cui dovevo bestemmiare contro sant’Agata. Metricamente però non mi andava bene, così nel mezzo ho aggiunto una parola di cui nessuno si è mai accorto. E dissi: A chidda fitusissima budella e buttana di sant’Aita!”.“Infatti. Budella è toscano, ma funzionava. Se entri dentro una lingua, nessuno si accorge delle variazioni. Più che imitare, bisogna cogliere lo spirito della cosa”.“È la lingua vera, quella espressiva. La lingua del telegiornale non esiste da nessuna parte. Mi sta bene l’idea di lavare i panni in Arno, ma la vera radice dell’espressività è quella”.“Non ne abbiate a male voi siciliani, ma il napoletano non lo batte nessuno: una lingua in constante evoluzione”.“Affatto, esistono tremila dialetti siciliani!”“Naturalmente il catanese. Ma non lo dico da me. Il catanese ha una tradizione teatrale e cinematografica straordinaria. Angelo Musco, per dire, non l’ho inventato io...”“Il palermitano è diverso. Il catanese, invece, è nato per essere rappresentato”.“Lo ammetto: prima di Mimì metallurgico, non sapevo nulla della Sicilia. Così, tre mesi prima delle riprese, ho preso l’aereo e sono andato a Palermo. Avevo con me una macchina fotografica, un registratore e una otto millimetri per filmare ogni cosa”."Mi piaceva fare fotografie. Mi addentravo nei paesi più piccoli: fotografavo i ragazzini, le ragazzine, alcune biondissime…Ho vissuto un momento bellissimo”.“Beh, ho affittato una macchina e ho fatto tutto da solo. Catania e Palermo sono agli estremi e viaggiando ho scoperto una terra della quale mi sono innamorato perdutamente. Ma devo dire che sono comunque innamorato di tutto il Sud”.“Certo. Lei è la regista o il regista, dite come volete, che mi ha inventato. Se non ci fosse stata lei, io non avrei fatto tutto quello che ho fatto”.“Il cinema è morto. Non se n’è accorto ancora nessuno, ma è così. Non lo dico io. Lo diceva già un grandissimo…”“Se Turi Ferro mi ha insegnato il catanese, Fellini mi ha insegnato la fantasia. Un genio. Lui diceva: un giorno andremo al cinema come ad un museo”.“Il passaggio dalla pellicola al digitale ha rivoluzionato tutto. Dicono che fa abbattere i costi, ma è cambiato tutto. Il digitale è numeri. Quello però è il futuro e dobbiamo lavorarci”.“Ai miei ragazzi dico sempre se volete fare un piatto di spaghetti col pummaroro fatelo; ma se non siete in grado, evitate”.“Questa è tutta la mia filosofia di come si deve affrontare una cosa e fare l’attore è una cosa molto difficile. Tutti sanno bere un bicchiere d’acqua in scena, ma pochi lo sanno fare con un alone magico”.“Per questo è un mestiere che non consiglio a nessuno… [Pausa] Posso accendere una sigaretta?”.“Guardi, l’unica droga che conosco è quella del fumo, ho iniziato a 11 anni. Una volta ho smesso per un anno, poi un giorno ero incazzato e ho ripreso a fumare”.“Ho anche quella elettronica, sa…”“Questa! Quella elettronica è una cazzata, non sa di niente”.“So che molti giovani siciliani, oggi, cercano lavori seri, lontano dal contesto mafioso. In fondo, Cosa nostra ha preso dei colpi durissimi. Il Maxiprocesso ha cambiato tantissime cose. E penso che tutta la mafia mondiale sia cambiata, viaggia su livelli altissimi”.“Perché è un fenomeno che produce molta curiosità. Ed è normale che sia così. Il sangue e i morti attirano il pubblico, così come tutto ciò che è deviante”.“Me le hanno data anche a Mosca e Miami. Ma non so che farci di tutte ‘ste chiavi: non aprono niente”.