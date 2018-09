, è stata portata a segno l'ennesima rapina davanti a numerosi clienti in fila alle casse. Ad agire sarebbero stati due malviventi con il volto coperto da passamontagna e armati di pistola. Puntata l'arma contro un dipendente lo hanno costretto a consegnare l'intero contante custodito in cassa.la chiusura del sabato sera, quando si affollano i clienti. I due, una volta recuperato il denaro, sono fuggiti via, forse attesi da un terzo complice in auto. Una volta scattato l'allarme sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Giarre che, nonostante le ricerche, non sono riusciti ad individuare i fuggiaschi. Una volta raccolte le testimonianze, i militari dell'Arma hanno acquisito i nastri delle telecamere a circuito chiuso in cerca di indizi utili.Quella di ieri è la terza rapina nel giro di otto mesi per il punto vendita di via Orlando. Una sequela impressionante di colpi, tutti a mano armata, che crea sconforto nella categoria.