e continua a scrivere la storia di questa città. Lui, Giuseppe, è figlio dell'ex deputato Angelo Lombardo, fratello del più noto Raffaele ed è entrato nella giunta comunale guidata da Salvo Pogliese in quota autonomista, formazione che alle elezioni ha strappato quasi il 9% dei consensi. Segno che sui cieli della città etnea la colomba continua a volteggiare e, in qualche modo, a governare.che, da responsabile del welfare, certo non manca. "Ho trovato - spiega - in questi mesi di attività amministrativa un rapporto di grande collaborazione da parte di tutti gli uffici e dei miei colleghi assessori. Il peso degli impegni e dei problemi è comunque tale da fare superare ogni tipo di ragionamento sul cognome”. La delega che il primo cittadino gli ha assegnato è forse tra le più spinose. In particolare, con lo spetto del dissesto che aleggia sulla città e una condizione debitoria da parte del Comune nei confronti delle cooperative sociali in primis, che farebbe rabbrividire chiunque. Ma l'assessore Lombardo tenta di tranquillizzare gli animi, pur ammettendo la difficoltà della situazione.C'è un impegno da parte del sindaco e dell'assessore al Bilancio per tentare la strada del salvataggio del Comune e i segnali dati da questo governo sono incoraggianti, ma credo occorra fare molto di più. Al di là di emendamenti e norme che sospendano la condizione di dissesto, occorre immettere liquidità nelle casse comunali. Siamo ben disposti a sottoporci a verifiche costanti da parte di Roma, a fronte però dell'immissione di una liquidità importante, che si aggira intorno ai 460 milioni di euro, magari in più tranche, in modo da poterci porre obiettivi intermedi. La liquidità ci consentirebbe di prendere fiato e di rivedere il pregresso, il debito complessivo che il Comune ha nei confronti delle cooperative e, in generale, del comparto sociale.Ci sono cooperative che avanzano dal Comune somme dal 2017. Le associazioni e le famiglie dell'affido familiare, ad esempio, avanzano soldi dal mese di gennaio 2017, e parliamo di somme importanti. Un settore, quello dell'affido, che è delicatissimo e importante: è obbligatorio per legge e ha il compito di accompagnare quei minori che il tribunali affida ai servizi sociali e affidarli alle famiglie inscritte in un elenco ben definito e per i quali il contributo del Comune è di 400 euro al mese. Oggi abbiamo una considerevole mole debitoria nei confronti di queste famiglie e di questo occorre tenerne conto. Ma possiamo parlare anche delle cooperative del trasporto disabili, che avanzano somme dal 2017. Insomma, c'è un quadro generale che non è roseo, al quale si deve aggiungere chi non prende soldi da gennaio 2018, cioè le cooperative che svolgono il servizio dell'assistenza autonomia e comunicazione, ad esempio, o gli operatori stessi, che avanzano stipendi dall'inizio di quest’anno. O gli operatori degli asili nido, il personale ausiliario degli asili nido, il cui ultimo stipendio risale a marzo e la cooperativa non riceve pagamenti da febbraio. Noi, lo scorso 3 settembre, abbiamo pagato una mensilità per permettere l'apertura degli asili nido, oppure l'assistenza igienico personale è arrivato a livelli insostenibili, mi pare che l'ultima fattura è stata liquidata a febbraio 2018.Questa liquidità ci consentirebbe di rimediare a questa situazione debitoria pregressa, ma poi occorre essere consequenziali, su indicazione della Corte dei conti, e avviare percorsi di risanamento che riguardi il servizio obbligatorio per legge, che dobbiamo certamente mantenere, ma introduca regole che assicurino l'efficienza del servizio, trasparenza ed economicità.C'è sul trasporto disabili presso i centri di riabilitazione. E dobbiamo eliminarlo. Palermo, ad esempio, si è dotata di un regolamento sul trasporto disabili presso i centri di riabilitazione che non lo prevede. Potremmo mettere in campo l'emissione di titoli sociali, in modo tale che il servizio venga pagato a chi effettivamente ne usufruisce. E poi, si ragiona ancora in una logica di convenzione che ormai è superata: tutto va in accreditamento perché questo consente il libero accesso al servizio da parte della persona che ne deve fruire. Questo assicurerebbe efficienza, efficacia e, speriamo, economicità dei servizi. In questo modo allargheremmo anche la platea degli operatori sociali a tanti e non a pochi come fino a oggi si è verificato. Non escludo, l'istituzione di un albo per le cooperative sociali e di un meccanismo di accreditamento che copra tutto il settore dei servizi sociali.Questo settore è uno di quelli nodali per l'amministrazione di una città. In questi tre anni ho potuto registrare una contrazione notevole del bilancio dei servizi sociali finanziati con fondi comunali. Se qualcuno pensa che noi dobbiamo sopperire a eventuali tentativi di compressione di bilancio con fondi extracomunali che sono, per legge, destinati ad altro si sbagliano. Le linee di intervento regionali agiscono a integrazione dei servizi obbligatori per legge e possono finanziare servizi non obbligatori che le famiglie possono a loro volta, cofinanziare. Sono risorse, come quelle della 328, che tra l'altro ogni anno diminuiscono, o quelle della 285/9, per altri servizi. Stiamo valutando con gli uffici, e siamo a buon punto, una riprogrammazione dei residui di vecchi piani di zona che non sono stati ancora utilizzati, per dare maggior sostegno all'assistenza autonomia e comunicazione e per il trasporto dei disabili verso le scuole e le altre strutture sanitarie.Questo assessorato si occupa di servizi obbligatori per legge e non obbligatori, ma tutti con una valenza sociale fondamentale, come gli istituti educativi assistenziali o i centri diurni per anziani o gli asili nido. Tutto il resto è obbligatorio e resterà, anche perché credo che, in caso di dissesto, saremo sottoposti a una figura commissariale che avrà la funzione di coordinare la spesa dell'amministrazione comunale. Quelli non obbligatori, comunque, hanno sempre il vincolo del 36%: noi confidiamo di poterlo raggiungere. Il decreto Buona scuola prevede un fondo di riparto per i Comuni italiani, e al Comune di Catania sono stati destinati 775 mila euro di cui, il 70%, come contributo alle famiglie. Poi, la Regione ha pubblicato un avviso per i Comuni in dissesto o sottoposti al piano di rientro, e pare che si possa attingere a un contributo di 250 mila auro, che si somma a quanto stiamo ricavando dalle rette che non è tantissimo, circa 200 mila euro. In base a queste previsioni, riusciremmo a garantire i servizi a domanda individuale. Le linee di finanziamento per mantenere questi servizi ci sarebbero, e noi ci stiamo attrezzando. Stiamo anche registrando un piccolo aumento delle iscrizioni negli asili nido.Il dissesto parla chiaramente: chi ha un debito pregresso non potrà ottenere tutto, ma verrà liquidato per una quota inferiore rispetto al totale.Lo scorso mese di luglio abbiamo visionato questi sei immobili dei quali quattro sono adatti ad accogliere senza fissa dimora. Abbiamo incontrato, insieme al sindaco, la altre aree dell'amministrazione che si occuperanno della sistemazione di questi immobili per renderli fruibili (non ci sono grandissime opere da apportare se non quelle basilari). Stiamo lavorando e ho trovato piena disponibilità da parte del Patrimonio, delle Manutenzioni, di tutti i servizi della polizia municipale che sarà parte attiva nel percorso di inserimento. Noi, come servizi sociali, abbiamo incontrato più volte le associazioni del presidio leggero, e stiamo organizzando i percorsi di accompagnamento. Abbiamo creato le schede anagrafiche, per avere contezza di chi accogliamo e delle eventuali problematiche. Ci siamo dati un tempo massimo che è il 30 ottobre.Stiamo collaborando con l'assessora Mirabella. Ad agosto, abbiamo avuto un incontro con i dirigenti scolastici e abbiamo rimodulato, per quanto ci riguarda, il sistema di ricezione delle richieste che le scuole fanno a noi sull'inadempienza scolastica, sperando che funzioni meglio degli stessi anni.Occorre avere una visione del nuovo Welfare. Bisogna fare i conti con la realtà dei fatti, dissesto o non dissesto. Le risorse pubbliche, in generale, non sono tantissime, salvo nuove linee di finanziamento che si stanno sviluppando sul fronte povertà. C'è una grave emergenza abitativa, si parla del 25% di persone che a Catania sono in condizione di vulnerabilità e la risposta che noi oggi diamo è insufficiente. Bisogna puntare dunque sul modello del social housing, coinvolgendo tutti gli attori in campo, comprese le Ipab, che soffrono, ma hanno un patrimonio immobiliare immenso. Per la povertà abbiamo i progetti del Pon inclusione per 6,8 milioni di euro per i titolari di carta rei che vanno inseriti in percorsi di formazione e inserimento lavorativo. Stiamo rimodulando le somme e spero che la documentazione passi il vagli dell'autorità di gestione di Roma. Abbiamo messo due milioni di euro per educativa scolastica per i figli dei titolari della carta Rei. Metteremo a sistema queste risorse concertando i piani di intervenendo anche con ill mondo delle imprese. C’è oltre un milione per l’inserimento lavorativo dei disabili nelle cooperative e nel no profit. Dobbiamo poi trovare un’interlocuzione forte con l’Ufficio provinciale del lavoro perché si ragioni in questo senso e questa misura che noi metteremo in campo possa avere uno sbocco concreto, per rimediare a questa atavica problematica che riguarda i disabili.No, assolutamente.