ha effettuato dei controlli finalizzati a garantire il regolare e sereno svolgimento delle attività didattiche e tutelare la sicurezza degli operatori scolastici e, in modo particolare, degli alunni, più facilmente esposti a pericoli e insidie a causa della loro giovane età.che frequentano gli istituti scolastici vicini e, infatti, a seguito di attività di osservazione, i poliziotti hanno notato stanziare molti giovani minori - e non - e, nell’occorso, è stato accertato che un ragazzo di origine Colombiana ha ceduto della sostanza stupefacente tipo marjuana ad altri 2 giovani. Pertanto, il colombiano, già con precedenti di polizia, è stato indagato in stato di libertà per il reato di spaccio di sostanza stupefacenti con l’aggravante di aver commesso il fatto nelle immediate vicinanze di una scuola. Ai due giovani, oltre ad avere sequestrato la sostanza stupefacente, sono stati segnalati alla locale Prefettura ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90 ai fini del loro recupero terapeutico e, infine, ad uno di questi (uno studente), essendosi recato in loco con il proprio scooter, è stata anche sequestrata la patente.nello specifico in via delle Finanze e zona limitrofe al fine di acquistare sostanza stupefacente e, alla luce di quanto esposto, i poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato Borgo Ognina, coadiuvati dalla Squadra Cinofili antidroga dell’U.P.G.S.P., si sono recati in detto quartiere al fine di accertare la fondatezza della notizia.della via verosimilmente in attesa di possibili acquirenti, diversi dei quali sono stati identificati.e uno di questi deteneva in mano della sostanza stupefacente mentre gli altri due si dileguavano dopo aver fatto cadere per terra della sostanza stupefacente.(totale 18 stecchette/ciuffi). Inoltre, è stato necessario demolire alcuni muri posti sulla via pubblica in quanto Vite aveva segnalato la citata sostanza stupefacente, droga effettivamente rinvenuta e, trovate anche 3 bilance di precisione.ai fini dello spaccio e, ad uno di questi, già con precedenti penali in materia di spaccio, è stato anche notificato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno rilasciato precedentemente per motivi di protezione umanitaria.verosimilmente creati per evitare il controllo da parte delle forze dell’ordine e, fatto di rilievo, si è constatato che ci sono alcuni casolari abbandonati e in rovina divenuti luogo di discarica illegale di rifiuti anche speciali e pericolosi, circostanza segnalata alla Polizia Locale Reparto Ambientale.