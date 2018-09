Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Mobile Sezione II - “Criminalità Straniera e Prostituzione”, nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in zona Stazione Centrale, nei pressi dell’autostazione, ha proceduto al controllo di un cittadino extracomunitario, successivamente identificato in Alex Collins che, alla vista dei poliziotti, si affrettava a salire a bordo di un pullman di linea diretto a Caltanissetta.Collins è stato trovato in possesso di un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di gr. 150 circa. Espletate le formalità di rito, Collins è stato associato presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima disposto dall’A.G.