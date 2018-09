Nazionale Avvocati Cristiani nella biblioteca dell'Ordine, nel cuore del Tribunale di Catania lo scorso venti settembre.illustrando gli argomenti sui quali l’Avvocatura di tutta Italia avrà modo di confrontarsi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense che si terrà a Catania dal 4 al 6 ottobre nel Monastero dei Benedettini. Subito dopo ha preso la parola Nunzio Andrea Russo, presidente dell’Associazione Nazionale Avvocati Cristiani, il quale si è soffermato sull’evoluzione della professione forense e le sfide che ogni giorno la stessa si trova ad affrontare per rimanere al passo coi tempi e garantire la funzione primaria di difesa.delle soluzioni alternative di risoluzione delle controversie, con particolare attenzione alla figura dell’avvocato mediatore.ed insostituibile per l’attuazione del giusto processo e per la garanzia e tutela dei diritti dei cittadini.con le recenti riforme, illustrando come l’utenza del futuro sarà sempre di più alla ricerca di avvocati specializzati in singoli settori, e come orientarsi, quali avvocati, con il possibile sviluppo delle società tra professionisti.Infine, Giuseppe La Rosa Monaco, componente del c.d.a. di Cassa Forense, ha spiegato i criteri ispiratrici della Cassa di previdenza ed assistenza degli avvocati offrendo una panoramica precisa e dettagliata sull’evoluzione del concetto stesso di previdenza ed assistenza prima e dopo la Legge Fornero, illustrando anche i recenti bandi e le agevolazioni per i giovani avvocati messi a disposizione da Cassa Forense.