la sospensione della procedura di vendita della partecipata Asec Trade, azienda operante nel settore della commercializzazione della fornitura di gas metano, che con delibera del consiglio comunale dello scorso anno si era deciso di dismettere.segnalate lo scorso mese di luglio dalla controllante Asec Spa di vendere la partecipata comunale per la possibile insorgenza di contenziosi, ma anche perché le verifiche della società di consulenza e rating KPMG riferita gli anni 2014 e 2015 non sono più attuali per via dei positivi risultati di bilancio 2016 e 2017 e delle conseguenti sostanziali modifiche al valore effettivo della stessa società.pubblico prevalente e siamo giunti alla decisione di sospendere la procedura di vendita. Questo perché siamo in attesa di sviluppi interpretativi della normativa di settore e di un articolato parere che chiederemo all’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza, ma anche di una valutazione aggiornata del valore di mercato della partecipata comunale, che tra i quindici addetti conta professionalità di notevole livello”.della decisione del consiglio comunale del 29 settembre dello scorso anno che imponeva la cessione della partecipata o la relativa messa in liquidazione entro un anno.