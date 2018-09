L'uomo è comunque tra i 20 fermati, nel maggio del 2012, dell'operazione con cui la Polizia di Catania soffoca sul nascere il tentativo del boss Giuseppe Garozzo, “Pippu 'u maritatu”, tornato in libertà dopo un lungo periodo di detenzione, di rimettere in piedi la cosca decimata da una cruenta faida.I giudici della Corte Suprema, la seconda pronuncia in due anni, hanno stabilito l'aumento della condanna, inizialmente determinata in 4 anni e 8 mesi, per la recidiva. Inflitti complessivamente 7 anni di reclusione. Per i giudici, però, non avrebbe mai ricoperto il ruolo di capo promotore, per il quale subisce una condanna, invece, il fratello Alfio.Con loro c'è pure Roberto Russo, anche lui tra gli arrestati nel blitz che nel 2012 riporta in carcere il boss Giuseppe Garozzo. Alfio Tancona viene condannato in abbreviato dal gup Alessandro Ricciardolo a 14 anni e 10 mesi di reclusione. Il decesso dell'uomo giunge prima della sentenza dei giudici della Corte di Appello di Catania. E' ancora in corso il processo in primo grado con rito ordinario a carico di Salvatore Tancona, accusato dei reati di associazione mafiosa, traffico di droga, detenzione e porto d'armi. Nel 2016 l'uomo viene scarcerato e lascia la comunità terapeutica che lo ospitava.Tra i beni risultano anche un negozio di alimentari ed un bar tabacchi a Fiumefreddo di Sicilia, dove le microcamere e le cimici della Direzione investigativa antimafia di Catania hanno documentato diversi incontri tra esponenti della criminalità organizzata.