L'uomo è destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 17.9.2018 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, dovendo espiare la pena di 7 mesi e 26 giorni di reclusione, per il reato di estorsione aggravata dalla mafia. Squillaci era stato tratto in arresto in data 25.2.2014 nell’ambito dell’operazione “Money Lender” condotta dalla Squadra Mobile di Catania nei confronti di n. 27 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata all’usura ed estorsione, nonché usura ed estorsione con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà previste dall’art. 416 bis.