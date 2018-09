- la via Luna viene sommersa dall'acqua e i residenti non possono neanche ritornare nelle proprie case. La storia si ripete - continua il consigliere - mentre chi di dovere non interviene. Per questo chiedo che si attivi il Comune per fare in modo che questi disagi non si verifichino più - conclude: non possiamo certo aspettare che accada qualcosa di grave". L'ultimo episodio lo scorso mercoledì, ma la preoccupazione del consigliere è quella che la situazione possa peggiorare in caso di piogge più intense. Per questo sollecita la pulizia dei tombini, per facilitare il deflusso delle acque, e nel contempo interventi strutturali.