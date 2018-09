l territorio di nostra competenza. Trappeto nord e San Giovanni Galermo, risulterebbero i quartieri maggiormente danneggiati da questa scellerata decisione. Tanti sono i progetti previsti che potrebbero dare nuovo lustro ad un territorio che ha bisogno di numerosi interventi, basta pensare alla riqualificazione dell’ex scuola Santo Padre di Guardo che potrebbe diventare una struttura aperta alle tante associazioni di volontariato così da svolgere un importante ruolo a livello sociale, il recupero del Palagalermo, oggi in uno stato di completo degrado e che potrebbe rinascere grazie ai suddetti fondi. I lavori per la spina verde di Via Capo Passero con il completamento della piazza Beppe Montana e la realizzazione della nuova chiesa di Santo Stefano Primo Martire e ancora il completamento della viabilità ed efficientamento dei servizi di pubblico trasporto. Tutto ciò e molto altro potrebbe venire meno e questo comporterebbe ancora una volta vedere svanire in “sogno” di far rinascere un grande tessuto sociale come quello in oggetto. Mi auguro, che il nostro sindaco, che all’interno della giunta ha il sostegno della lega (partito al governo), possa fare tutto il possibile per tutelare gli interessi della nostra città e di tanta gente che spera in un rilancio del nostro territorio” conclude il consigliere Giacone.