Si è aperto questa mattina il processo a carico di Salvatore Angeli, accusato di aver ucciso il fratello settantenne Angelo, scomparso da Catania a novembre del 2014. Il corpo dell'anziano non è stato mai ritrovato. Una scomparsa che si è tinta di giallo fin dal primo momento della denuncia da parte di un altro fratello che si è costituito parte civile nel processo. Ed è proprio con le costituzioni di parte civile dei fratelli e dei nipoti e le richieste di prova che è iniziato il procedimento penale davanti alla Corte d'Assise di Catania.Istanze tutte accolte dalla Corte. Tra le richieste di prova, il pm Fabrizio Aliotta ha chiesto l'acquisizione della prenotazione di un viaggio fatta dall’imputato a nome suo e della compagna. Ad esclusione del fratello Angelo, che accudiva e viveva con loro a Catania. Un particolare che secondo l'accusa farebbe comprendere come Salvatore Angemi fosse consapevole della morte del fratello. Sono entrati nei faldoni del processo anche una cinquantina di intercettazioni telefoniche e ambientali. La prossima udienza è stata fissata per il 15 ottobre.